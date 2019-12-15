Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

Сотрудники МЧС сняли мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства в воскресенье, 15 декабря.

Мужчину сняли с помощью автолестницы. Как отмечает РЕН ТВ, он вел себя неадекватно, размахивал руками и кричал, в частности жалуясь на финансовые трудности.

Спасенного отвезли в отделение полиции. Там ему предстоит беседа с психиатрами, которые определят его состояние.

13 декабря спасатели достали из воды мужчину, который прыгнул с Большого Каменного моста в центре Москвы и попытался уплыть в сторону храма Христа спасителя. На вопрос сотрудников экстренных служб о причинах своего поступка спасенный ответил, что ему «захотелось поплавать».