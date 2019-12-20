В Москве задержали забравшегося на арку Крымского моста мужчину

Московские полицейские задержали мужчину, который залез на арку Крымского моста с плакатом. Об этом 20 декабря сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел ранее 20 декабря. Как передавал РЕН ТВ, человек залез на опору Крымского моста в столице. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД.

При помощи автолестницы спасатели попытались снять мужчину, однако тот отказался, после чего спустился сам. Он назвался Алексеем Лушечкиным и объяснил свое поведение решением устроить одиночный пикет, пишет сайт kp.ru.

В настоящее время мужчина задержан, его доставили в отделение полиции, отмечает телеканал «360». Устанавливаются мотивы его поступка. Из-за инцидента было ограничено движение по внешней стороне Садового кольца, уточняет ТАСС.

Похожий инцидент произошел в столице 15 декабря. Тогда сообщалось, что сотрудники МЧС сняли мужчину с опоры Крымского моста. Он вел себя неадекватно, размахивал руками и кричал, в частности, жалуясь на финансовые трудности.