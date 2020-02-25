Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с дрессированным псом. Об этом он сказал во вторник, 25 февраля, выступая перед шахтерами.

«Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

Выслушав просьбы и обращения шахтеров, Зеленский заверил, что разберется с ними. Также он заявил, что планирует продолжать посещать шахтерские городки на Украине.

В ноябре 2019 года горняки шахты «Горская» в Луганской области начали подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как тогда сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры больше не верят обещаниям властей и вынуждены начать акцию протеста.

Шахтеры несколько месяцев требовали от властей страны погасить долги по зарплате. Это было требованием ряда акций, проведенных в среду у стен парламента Украины, в Донбассе и западных областях страны.

24 декабря 2019 года Волынец заявил, что шахтерам начали поступать средства, выделенные на погашения задолженностей.