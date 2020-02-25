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Новый температурный рекорд зафиксировали в Казани

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В Казани в минувшие выходные был установлен шестой температурный рекорд за 2020 год. Воздух прогрелся до +5,6 градуса.

Высокая температура воздуха была зафиксирована на метеостанции Казань и авиационной метеостанции Казань-Сокол 22 февраля. Прошлый рекорд для этой даты относился к 1897 году. Тогда воздух прогрелся до +3,5 градуса. Новый рекорд превышает прежний показатель на 2,1 градуса. Об этом пишет InKazan.ru.

В январе в Казани погодные рекорды фиксировались в Казани три дня подряд. Температура воздуха поднималась до +2,8 градусов. Кроме того, рекордную температуру в столице Татарстана синоптики зафиксировали 19 и 21 февраля.

24 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал текущую зиму самой теплой за 140 лет наблюдений. Метеоролог предположил, что такая погода вряд ли повторится в ближайшие годы.

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