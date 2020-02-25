Сын Порошенко поднялся на сцену к рэперу Face под крики «русские в Лондоне»

Юноша, похожий на младшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко, Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (настоящее имя Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».

На опубликованной депутатом рады от фракции «Слуга народа» Александром Дубинским видеозаписи видно, как молодой человек поднимается на сцену, в этот момент артист произносит фразу «русские в Лондоне» и дает микрофон предполагаемому сыну Порошенко. После этого оба начинают танцевать под музыку.

Концерт Face состоялся в Лондоне 21 февраля.

В августе прошлого года Михаил Порошенко заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».