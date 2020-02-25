Прямой эфир

Сын Порошенко поднялся на сцену к рэперу Face под крики «русские в Лондоне»

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юноша, похожий на младшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко, Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (настоящее имя Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».

На опубликованной депутатом рады от фракции «Слуга народа» Александром Дубинским видеозаписи видно, как молодой человек поднимается на сцену, в этот момент артист произносит фразу «русские в Лондоне» и дает микрофон предполагаемому сыну Порошенко. После этого оба начинают танцевать под музыку.

Концерт Face состоялся в Лондоне 21 февраля.

В августе прошлого года Михаил Порошенко заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын Порошенко запретил отцу разговаривать на русском языке
Maruv резко ответила критикам празднования 23 февраля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020