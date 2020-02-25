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Maruv резко ответила критикам празднования 23 февраля

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником День защитника Отечества 23 февраля, который официально не отмечается на Украине.

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Исполнительница на своей странице в Instagram поздравила мужчин и подверглась критике со стороны некоторых подписчиков, сообщает «РИА Новости».

«У меня папа служил, у меня дедушка служил в Советской армии, хочу <…> и поздравляю», — обратилась Maruv к фолловерам в сториз, прибегнув к ненормативной лексике.

При этом певица посоветовала «не переживать» за судьбу утвержденного на Украине Дня защитника Отечества 14 октября, добавив, что поздравляет мужчин и тогда.

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля. С 2015 года национальный октябрьский праздник стал выходным днем.

В начале ноября Maruv получила награду MTV EMA как лучшая российская певица. Позже она пояснила, что премия не привязана к гражданству награждаемых артистов.

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