Maruv резко ответила критикам празднования 23 февраля

Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником День защитника Отечества 23 февраля, который официально не отмечается на Украине.

Исполнительница на своей странице в Instagram поздравила мужчин и подверглась критике со стороны некоторых подписчиков, сообщает «РИА Новости».

«У меня папа служил, у меня дедушка служил в Советской армии, хочу <…> и поздравляю», — обратилась Maruv к фолловерам в сториз, прибегнув к ненормативной лексике.

При этом певица посоветовала «не переживать» за судьбу утвержденного на Украине Дня защитника Отечества 14 октября, добавив, что поздравляет мужчин и тогда.

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля. С 2015 года национальный октябрьский праздник стал выходным днем.

В начале ноября Maruv получила награду MTV EMA как лучшая российская певица. Позже она пояснила, что премия не привязана к гражданству награждаемых артистов.