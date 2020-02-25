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Правительство может ограничить пропаганду БАДов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Рекламу пищевых БАДов могут запретить с 2021 года в спортивных комплексах, школах и в бассейнах. Законопроект об этом с поправками в закон «О рекламе» разрабатывает Минспорт в инициативном порядке.

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«Срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на сентябрь 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года», — пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

С аналогичной законодательной инициативой по усилению контроля за рекламой добавок ранее выступал Минздрав, объясняя ее недостоверностью информации по применению.

Во партийных фракциях Госдумы к документу отнеслись неоднозначно. В «Единой России» готовы его поддержать, а в ЛДПР считают, что добавки создавались ради здорового образа жизни.

Представители российского спорта с министерством согласны и считают, что ограничения рекламы нужны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не ешьте на здоровье: рекламу БАДов в объектах спорта хотят запретить

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