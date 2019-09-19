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Опрос показал отношение россиян к рекламе безалкогольного пива

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Большинство россиян высказались против рекламы безалкогольного пива. Об этом 19 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос почти 1600 человек, которые были старше 18 лет, проводился 16 и 17 сентября.

79% респондентов назвали рекламу таких напитков рекламой алкоголя. При этом возраст опрошенных, давших подобный ответ, примерно 35—44 года.

14% подобную рекламу с алкоголем не связывают — все они моложе 24 лет.

По результатам опроса выяснилось, что введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, 24% считают, что ее не нужно запрещать.

17 сентября международная группа ученых пришла к выводу, что обильное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются более месяца после отказа от спиртного.

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