Зима 2020 года в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений

По словам синоптиков, зима этого года в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Такой рекорд будет сложно побить в ближайшие годы. Прежний результат был зафиксирован зимой 1961 года, когда среднемесячная температура достигала всего 2,8 градуса мороза. Более точные данные появятся в начале марта. В свою очередь, американские ученые объяснили причину аномально теплой зимы. Всё из-за низкого давления и ветров в районе Северного полюса. Ветры, которые направляли холодный воздух на юг, оказались запертыми в одном месте, циркулируя в наиболее северной части планеты. Такая климатическая ситуация сложилась на большей части России, Северной Европы и востоке Канады. Климатолог отмечает, летом в Москве могут наблюдаться волны жары и ливни.