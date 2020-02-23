Познань отпраздновала 75 лет освобождения от фашизма Красной армией

Власти польского города Познань 23 февраля организовали праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине снятия немецкой оккупации и памяти погибших при освобождении солдат, рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Познани Иван Косоногов.

Утром на коммунальном кладбище состоялось массовое возложение цветов на могилы солдат Советской армии.

«Я в своей речи подчеркнул решающую роль СССР, Красной армии в освобождении Польши, Познани, сказал о том, что Польши не было бы, если бы не красноармейцы, напомнил о немецком плане «Ост», который предусматривал уничтожение 85% поляков, а оставшиеся 15% предполагалось оставить в качестве рабочей силы», — подчеркнул генконсул.

Косоногов добавил, что многие жители города после его выступления обращались с благодарностью. В торжественной речи мэр города также указал, что освобождение города стало возможным ценой больших потерь солдат Советской армии.

Генконсул РФ рассказал, что солдатам Красной армии в освободительной операции помогали местные жители, указывающие местоположение укреплений и принимавшие участие в сражениях. Из 400 человек 100 пали в бою и были похоронены рядом с советскими бойцами.

Торжественные мероприятия в Познани прошли на разных площадках. На территории комплекса «Цитадель» можно было увидеть выставку оружия времен Второй мировой войны, а на городском стадионе был инсценирован один из боев за Познань.

Освобождение города Познань советскими войсками началось 23 января 1945 года. К 17 февраля солдаты Красной армии практически полностью очистили жилые и промышленные кварталы Познани от противника, оттеснив остатки вражеского гарнизона в цитадель крепости. Штурм цитадели начался 18 февраля и окончился 23 февраля 1945 года.

21 февраля был опубликован опрос, показавший, что две трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.