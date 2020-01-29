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Появилось видео с места падения крана в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В Сети появилось видео с места падения крана на стройплощадке в Москве. Ролик опубликовал в среду, 29 января, телеканал «Звезда».

Инцидент произошел ранее в тот же день на стройплощадке у дома 2 в Гранатовом переулке. Гусеничный кран рухнул на одного из рабочих. По предварительной информации, пострадавший жив, но находится без сознания.

Спасателям удалось извлечь его из-под упавшей машины, его доставили в одну из московских больниц, пишет «Федеральное агентство новостей». Причины ЧП устанавливаются.

16 декабря в Свердловской области платформа гусеничного крана весом 16 т на ходу выпала из кузова грузовика и рухнула на встречные автомобили. Один человек погиб на месте, еще трое пострадали.

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