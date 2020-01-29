Под Пермью на строительной площадке рухнул башенный кран

Строительство детского сада в поселке Горном Пермского края едва не привело к трагедии. Там рухнул башенный кран в считаных метрах от матери с ребенком. В момент падения они отъезжали на машине от дошкольного учреждения. Под удар попал соседний автомобиль, его буквально расплющило под многотонной конструкцией. По предварительным данным, строительная техника не выдержала резкого похолодания — лопнул трос, удерживающий кран.