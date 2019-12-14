В Свердловской области башенный кран упал на проезжую часть

В городе Капинск Свердловской области башенный кран упал на проезжую часть. В результате инцидента пострадал крановщик. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР в субботу, 14 декабря.

Инцидент произошел днем на строительной площадке жилого многоквартирного дома во время подъема груза. В результате с телесными повреждениями 67-летний крановщик был доставлен в больницу.

«Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, истребована документация по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана, опрашиваются очевидцы, руководство и рабочие строительной компании, устанавливается степень тяжести вреда здоровью крановщика», — отмечается в сообщении.

Решается вопрос с назначением технических экспертиз. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Ранее в субботу сообщалось, что в Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся на трассе. В салоне находились 53 человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.