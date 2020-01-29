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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны. Комментарий прозвучал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в среду, 29 января.

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«Я читал это [о встрече Сталина и Гитлера во Львове] напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и всё, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал Кравчук.

Он добавил, что не несет ответственности за то, что напечатали журналисты. Вместе с тем Кравчук признался, что поверил этой публикации.

«Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?» — добавил первый президент Украины.

28 января Кравчук в эфире телеканала «Россия 1» высказался, что Гитлер и Сталин встречались во Львове и это событие, по его словам, не является секретом, более того, переговоры подтверждены документально. Однако где именно почерпнул Кравчук подобную информацию, он не рассказал.

Высказывание Кравчука прозвучало в качестве аргумента в поддержку выступления президента Украины Владимира Зеленского в Польше, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.

Эта речь подверглась критике не только в Кремле, где категорически не согласились с подобной точкой зрения, но со стороны помощника Зеленского Андрея Ермака, назвавшего это выступление провальным.

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