МИД призвал The Telegraph не выдумывать новости о Второй мировой войне

Министерство иностранных дел России призвало британскую газету The Telegraph не выдумывать новости о роли Красной армии во Второй мировой войне и не распространять ложь. Заявление было опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook во вторник, 28 января.

Речь идет о статье The Telegraph от 26 января 2020 года. Там, по словам дипломатов, содержится попытка авторов и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого переписать историю Второй мировой войны и нивелировать роль Красной Армии в деле освобождения Европы.

«Учитывая, что в Иерусалиме премьер-министр Израиля [Биньямин] Нетаньяху, обращаясь к президенту России [Владимиру] Путину и российскому народу, сказал: «Нельзя ни на минуту забывать о жертвах, о пожертвовании и о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что просят The Telegraph перестать выдумывать новости и распространять ложь.

В последние несколько месяцев Варшава делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент России напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за происходящим на территории страны.

В ответ на эти слова польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны.