Появилось фото подозреваемого в убийстве ростовского депутата и его жены

Телеканал РЕН ТВ 29 января опубликовал фотографию подозреваемого в убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги.

По версии следствия, их убил Александр П. 1981 года рождения. Он ударил Андрея и Ольгу палашом (рубяще-колющий клинок) по голове. От полученных травм пара скончалась, а мужчина после содеянного покончил с собой. Мотивом преступления являлись личные неприязненные отношения. По информации телеканала, Александр П. напал на Алабушева и его жену за то, что его отец был отправлен на пенсию.

Алабушева нашли убитым в собственном доме 28 января. Тело парламентария обнаружил водитель Алабушева — хозяева коттеджа не отреагировали на стук в дверь, поэтому мужчина отпер ее своим ключом. У погибшего — открытая черепно-мозговая травма.

По предварительным данным, убийство произошло во время ограбления.