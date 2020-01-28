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Депутата заксобрания Ростовской области нашли убитым

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Фото: rosng.ru
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Депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко Андрея Алабушева нашли убитым в собственном доме. Об этом сообщил источник «Известий» 28 января.

Тело парламентария обнаружил водитель Алабушева — хозяева коттеджа не отреагировали на стук в дверь, поэтому мужчина отпер ее своим ключом. У погибшего — открытая черепно-мозговая травма.

Информацию о гибели Алабушева подтвердили в заксобрании Ростовской области. Там также сообщили о смерти его жены Ольги. На сайте говорится, что супруги трагически погибли, причина смерти не указана. По данным источника «Интерфакса», Алабушевы были застрелены.

Алабушев является доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, был автором более 200 научных работ. Пост директора ВНИИ зерновых культур им. И. Г. Калиненко он занимал с 1999 года.

Андрей Алабушев был награжден почетными грамотами и благодарностями, а также медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

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