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В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

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Фото: samara.sledcom.ru
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата думы городского округа Чапаевска Самарской области. Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за совместно нажитого имущества, говорится на сайте СУСК по региону.

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По данным следствия, для осуществления преступного замысла, 44-летняя подозреваемая вступила в сговор со своей 40-летней знакомой. «20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени Дмитрий с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тыс. рублей, на что мужчина ответил согласием», — отмечается 28 января в сообщении ведомства.

Женщины рассказали «исполнителю» необходимую информацию о потерпевшем. 27 января они передали мужчине, который действовал уже в рамках оперативного эксперимента, 200 тыс. рублей аванса.

После передачи денег женщин задержали. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору»).

В конце декабря 2019 года следствие предъявило обвинение бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой в заказном убийстве следователя. По версии следствия, убийство следователя совершили участники так называемой банды Аслана Гагиева.

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