Прямой эфир

В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

0
Фото: tayga.info
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске обнаружили тело председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Залесский» Олега Арчибасова. Об этом 27 января сообщил РЕН ТВ.

Его тело найдено у одного из домов на улице Каменской. По данным источника «Известий», Арчибасов приехал на работу около 10:00. Возле офиса неизвестный сделал как минимум три выстрела, один из которых — в голову.

Сообщается, что Арчибасов представлял дольщиков в конфликте с крупным застройщиком, что, по основной версии, могло стать мотивом для совершения преступления. По другой версии, у него были разногласия с недовольным жильцом из его дома. Также следователями рассматриваются бытовой мотив и мотив личной неприязни.

В июне 2019 года в Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека. Жертвой стал 42-летний Андраник Мурадян. Мужчина стоял на остановке, когда к нему подъехала иномарка, из которой неизвестные начали стрельбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найденная в Новосибирске девочка не шла домой из-за ссоры с родителями
Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020