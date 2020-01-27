В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

В Новосибирске обнаружили тело председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Залесский» Олега Арчибасова. Об этом 27 января сообщил РЕН ТВ.

Его тело найдено у одного из домов на улице Каменской. По данным источника «Известий», Арчибасов приехал на работу около 10:00. Возле офиса неизвестный сделал как минимум три выстрела, один из которых — в голову.

Сообщается, что Арчибасов представлял дольщиков в конфликте с крупным застройщиком, что, по основной версии, могло стать мотивом для совершения преступления. По другой версии, у него были разногласия с недовольным жильцом из его дома. Также следователями рассматриваются бытовой мотив и мотив личной неприязни.

В июне 2019 года в Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека. Жертвой стал 42-летний Андраник Мурадян. Мужчина стоял на остановке, когда к нему подъехала иномарка, из которой неизвестные начали стрельбу.