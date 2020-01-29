Следователи нашли тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Следственный комитет России назвал личную неприязнь мотивом убийства депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко Андрея Алабушева. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи обнаружили тело подозреваемого в совершении убийства — им оказался 38-летний местный житель. Как сообщили в ведомстве, предполагаемый убийца покончил с собой.

«По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим — депутатом законодательного собрания Ростовской области», — рассказали в пресс-службе.

По поручению председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина для помощи в расследовании убийства в Ростовскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Алабушева нашли убитым в собственном доме 28 января, информацию о гибели Алабушева подтвердили в заксобрании Ростовской области. Там также сообщили о смерти его жены Ольги.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ограбления. Собеседник журналистов сообщил, что тела супругов обнаружили со множественными рублеными ранами.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, автором более 200 научных работ. Директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко он стал с 1999 года. Был награжден почетными грамотами и благодарностями, медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».