Стали известны подробности обнаружения тела убитого под Ростовом депутата

Тело депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко Андрея Алабушева обнаружили три человека, пришедшие к нему домой. Об этом «Известиям» рассказал один из нашедших тело во вторник, 28 января.

«Всего к Алабушеву домой поехали три человека из Аграрного научного центра «Донской». Они зашли в дом и увидели Андрея Васильевича, лежащего на полу всего в крови вниз головой. На обстановку не обратили внимания, к телу не подходили. Сразу позвонили в полицию», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что тело супруги видно не было.

Ранее другой источник «Известий» сообщал, что тело парламентария обнаружил водитель Алабушева — хозяева коттеджа не отреагировали на стук в дверь, поэтому мужчина отпер ее своим ключом. У погибшего — открытая черепно-мозговая травма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ограбления. Собеседник журналистов сообщил, что тела супругов обнаружили со множественными рублеными ранами.

На сайте заксобрания подтверждается, что супруги трагически погибли, но причина их смерти не уточняется.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, автором более 200 научных работ. Директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко он стал с 1999 года. Был награжден почетными грамотами и благодарностями, медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».