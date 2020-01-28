Прямой эфир

Стали известны подробности обнаружения тела убитого под Ростовом депутата

0
Фото: vniizk.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко Андрея Алабушева обнаружили три человека, пришедшие к нему домой. Об этом «Известиям» рассказал один из нашедших тело во вторник, 28 января.

«Всего к Алабушеву домой поехали три человека из Аграрного научного центра «Донской». Они зашли в дом и увидели Андрея Васильевича, лежащего на полу всего в крови вниз головой. На обстановку не обратили внимания, к телу не подходили. Сразу позвонили в полицию», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что тело супруги видно не было.

Ранее другой источник «Известий» сообщал, что тело парламентария обнаружил водитель Алабушева — хозяева коттеджа не отреагировали на стук в дверь, поэтому мужчина отпер ее своим ключом. У погибшего — открытая черепно-мозговая травма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ограбления. Собеседник журналистов сообщил, что тела супругов обнаружили со множественными рублеными ранами.

На сайте заксобрания подтверждается, что супруги трагически погибли, но причина их смерти не уточняется.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, автором более 200 научных работ. Директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко он стал с 1999 года. Был награжден почетными грамотами и благодарностями, медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания
Депутата заксобрания Ростовской области нашли убитым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020