Прямой эфир

СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

0
Фото: zsro.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко Андрея Алабушева и его супругу Ольгу убили, по предварительной версии, в ходе ограбления. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 января, со ссылкой на источник.

Ранее во вторник собеседник «Известий» рассказал, что водитель Алабушева нашел депутата убитым в собственном доме. Информацию подтвердили в заксобрании Ростовской области и сообщили о гибели жены парламентария.

На сайте заксобрания говорится, что супруги трагически погибли, но причина их смерти не уточняется. Источник «Интерфакса» отмечал, что Алабушевых застрелили. Собеседник ТАСС во властных структурах региона утверждает, что тела супругов обнаружили со множественными рублеными ранами.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, автором более 200 научных работ. Директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко он стал с 1999 года. Был награжден почетными грамотами и благодарностями, медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутата заксобрания Ростовской области нашли убитым
В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020