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В Сирии призвали осудить предложенную США «сделку века»

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Сирия призывает международное сообщество осудить план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный США, и обеспечить законные права палестинцев. Об этом в среду, 29 января, заявило министерство иностранных дел САР.

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«Сирия требует от международного сообщества осудить пренебрежительную американскую позицию в отношении международного права, подтвердить (принятые ранее. — Ред.) резолюции, в первую очередь о прекращении израильской оккупации палестинских территорий и об обеспечении законных прав палестинского народа», — цитирует сообщение агентство SANA.

Накануне Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование военного конфликта в ближневосточном регионе. Документ объемом более чем 180 страниц содержит 23 раздела, включая границы, статус Иерусалима, экономический план президента США Дональда Трампа, безопасность, пограничные переходы.

Кроме того, есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров.

К плану приложены «концептуальные» карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант «сделки» Трампа реалистичным и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине. Он подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями Палестины.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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