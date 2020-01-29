Американист назвал «сделку века» Трампа отвлекающим маневром

Опубликованный Белым домом план урегулирования палестино-израильского конфликта связан с импичментом президента США Дональда Трампа, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Как только даже гипотетическая угроза потери власти для Трампа минует, глава Белого дома откатит свой план назад.

Накануне, 28 января, Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

«В связи с импичментом Трампу очень важно ослабить давление на себя. Этот план адресован спонсорам демократической партии США, чтобы оказывать давление на демократическую фракцию в сенате. Для того чтобы она была более сговорчивая и менее агрессивная», — сказал американист.

Он напомнил, что администрация Трампа с самого начала прихода власти «сложила все яйца в одну корзину» и заняла произраильскую позицию.

Израиль считает, что палестинская проблема не может быть решена по-принципу двух государств. Максимум, на что готовы в Израиле, — это предоставить Палестине автономию или другой статус в рамках государства Израиль, отметил Васильев. В рамках этой логики Трамп перенес американское посольство в Иерусалим в 2018 году.

Палестинский лидер Махмуд Аббас 28 января уже заявил, что народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

21 января в сенате начались слушания по импичменту президента США по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.