Поправки в бюджет для реализации послания президента представят до 11 февраля

Министерство финансов России представит поправки в бюджет, необходимые для реализации мер социальной поддержки, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Об этом 29 января сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля», — сказал он.

По словам Силуанова, до 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4,13 трлн рублей, из которых 3,77 трлн рублей — средства федерального бюджета, 357,8 млрд рублей — бюджеты субъектов. Наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет — 1,39 трлн рублей и на выплаты материнского капитала — 1,23 трлн рублей. Силуанов подчеркнул, что данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.

«При формировании бюджета на 2020–2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения», — добавил он.

15 января Путин анонсировал целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержку малообеспеченным слоям населения.

22 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания.