Голикова назвала возможную дату внесения в правительство поправок в бюджет

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поправки в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020–2022 годы могут попасть на рассмотрение правительства 6 февраля. Об этом она сказала в ходе выступления на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник, 27 января.

«Правительством уже принято решение о подготовке поправок в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020–2022 годы, и в самое ближайшее время, в начале февраля, пока это 6 февраля, предполагается, что законопроект будет внесен в правительство и, соответственно, дальше уже пойдет в Государственную думу на утверждение», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Она отметила, что сейчас порядка 18,5 млн человек в России находятся за чертой бедности. 70–80% из них — семьи с детьми.

Кроме того, Голикова упомянула, что в 2020 году претендовать на пособия для детей в возрасте от трех до семи лет смогут 2,4 млн граждан. Расходы бюджета на данную инициативу составят 159 млрд рублей.

Вице-премьер уточнила, что эти расчеты исходят из того, что в 2020 году выплачиваться будет половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.

22 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

15 января Путин анонсировал целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченных слоев населения.