Немец Зверев вышел в полуфинал Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой в матче четвертьфинала первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Australian Open и вышел в полуфинал соревнований.

Как уточняет RT, встреча длилась 2 часа 19 минут и завершилась со счеом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 в пользу седьмой ракетки мира.

Соперником немецкого теннисиста в полуфинале станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.

28 января сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадского спортсмена Милоша Раонича в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Australian Open и вышел в полуфинал.