Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале испанская теннисистка сыграет с румынской спортсменкой Симоной Халеп. Выход в полуфинал стал для Мугурусы лучшим результатом на Открытом чемпионате Австралии.

28 января сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадского спортсмена Милоша Раонича в четвертьфинале Australian Open и вышел в полуфинал.