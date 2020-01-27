Австрийский теннисист Тим впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннисист Доминик Тим из Австрии одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче четвертого круга турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне и впервые вышел в четвертьфинал соревнования.

Встреча длилась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, сообщает «Газета.ру». Теперь Тиму предстоит сразиться с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ником Кирьосом, отмечает RT.

Ранее 27 января REGNUM сообщил, что эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала победу над представительницей Польши Игой Свентек в четвертом круге турнира. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Россиянка Анастасия Павлюченкова также сумела пробиться в четвертьфинал. В четвертом круге турнира «Большого шлема» она обыграла немку Анжелик Кербер. Встреча завершилась в трех сетах – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, пишет НСН. Теперь ей предстоит сыграть с 32-й ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой из Испании, которая ранее выбила из турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Павлюченкова единственная из отечественных теннисисток продолжает выступление на Australian Open в женском одиночном разряде.