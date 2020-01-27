Прямой эфир

Австрийский теннисист Тим впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисист Доминик Тим из Австрии одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче четвертого круга турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне и впервые вышел в четвертьфинал соревнования.

Корт и тройка: Медведев, Рублев и Хачанов отправились за «Большим шлемом»
Наши теннисисты — среди фаворитов Australian Open

Встреча длилась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, сообщает «Газета.ру». Теперь Тиму предстоит сразиться с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ником Кирьосом, отмечает RT.

Ранее 27 января REGNUM сообщил, что эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала победу над представительницей Польши Игой Свентек в четвертом круге турнира. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Россиянка Анастасия Павлюченкова также сумела пробиться в четвертьфинал. В четвертом круге турнира «Большого шлема» она обыграла немку Анжелик Кербер. Встреча завершилась в трех сетах – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, пишет НСН. Теперь ей предстоит сыграть с 32-й ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой из Испании, которая ранее выбила из турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Павлюченкова единственная из отечественных теннисисток продолжает выступление на Australian Open в женском одиночном разряде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру
Теннисист Медведев прокомментировал свои проблемы со здоровьем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020