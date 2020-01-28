Иванишевич и Мартинес включены в Международный зал теннисной славы

Хорватский спортсмен Горан Иванишевич и испанка Кончита Мартинес стали членами Международного зала теннисной славы. Об этом сообщила пресс-служба на сайте организации.

Бывших теннисистов впервые представят в качестве членов Зала славы на корте имени Рода Лейвера в австралийском Мельбурне вечером во вторник, 28 января. Официальная церемония состоится в американском Ньюпорте 18 июля.

Отмечается, что 48-летний Иванишевич станет первым представителем Хорватии в Зале славы. Сам спортсмен отметил, что очень благодарен комитету и фанатам, которые поддерживали его в голосовании, а также заявил, что рад стать частью Зала славы.

«Стать частью истории тенниса и находиться среди величайших спортсменов — особенный момент. Я благодарна всем за это признание», — рассказала 47-летняя Мартинес, которая завершила карьеру в 2006 году. Всего она одержала 33 победы в одиночном разряде и 13 — в парном.

В январе 2019 года российский теннисист Евгений Кафельников, которого включили в Международный зал теннисной славы в американском городе Ньюпорт штата Род-Айленд, рассказал, что попал туда только с третьей попытки.