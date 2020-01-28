Одна за всех: Павлюченкова постарается выиграть Australian Open

Четвертый круг Australian Open – 2020 (AO) неудачно сложился для наших теннисистов: Даниил Медведев в упорной борьбе уступил Стэну Вавринке, а Андрей Рублев не выиграл ни одного сета у Александра Зверева. Зато порадовала Анастасия Павлюченкова, которая переломила ход встречи с Анжеликой Кербер и в третий раз за последние годы вышла в четвертьфинал первого мейджора сезона. В 2006 году Павлюченкова уже выигрывала юниорский AO, теперь эксперты ждут от нее победы на взрослом уровне.

Стабильность Павлюченковой

В третьем круге Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову (7:6, 7:6). Для нашей спортсменки это была самая рейтинговая победа с февраля 2017 года, когда в финале турнира в мексиканском Монтеррее она выиграла у Анжелики Кербер, первой ракетки мира на тот момент. Успех придал уверенности россиянке. Многие эксперты считали ее фавориткой в игре с той же Кербер в четвертом круге AO-2020, хотя немка была посеяна в Мельбурне под 17-м номером, а Павлюченкова под 30-м.

До матча в этот понедельник, 27 января, счет личных встреч был равным — 7:7. Первый сет стал для Павлюченковой парадом упущенных возможностей. Она вела с двумя брейками и подавала на сет при 5:2, но растеряла преимущество и в итоге проиграла на тай-брейке.

Но Анастасия в очередной раз показала себя настоящим бойцом и продолжила гнуть свою линию во втором сете. В концовке партии у россиянки имелось три сетбола — два при 5:4 и еще один при 6:5, но Кербер снова отыграла всё. Однако тай-брейк на этот раз Павлюченкова оставила за собой. А в решающей партии превосходство нашей теннисистки уже выглядело подавляющим. Она вела 4:0, позволила Кербер вернуть одну подачу, но тут же сделала еще один брейк и довела встречу до победы.

— На этом AO у Павлюченковой есть внутренняя собранность и вера в свои силы, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Она давно играет на высоком уровне, имеет хороший удар справа и слева, но с психологией случались проблемы. У нее было много встреч, где она не могла реализовать свой потенциал в нужный момент. Сейчас в Мельбурне наступил ее звездный час. При новом тренере мы видим Павлюченкову, которая открывается с лучшей стороны и способна побороться с игроками из топ-10. А учитывая, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, турнир в Австралии может выиграть любой из участников четвертьфинала. Надеюсь, что это будет Настя.

Павлюченкова вышла во второй четвертьфинал Australian Open подряд и третий за последние четыре года. Во всех остальных турнирах Большого шлема у нее столько же выходов в восьмерку лучших. Правда, дальше четвертьфинала на мейджорах Анастасия никогда не проходила. В этот раз за выход в полуфинал она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которой уступает 1:4 в личных встречах.

— Павлюченкова работает с тренером Сэмом Сумиком, который долго тренировал Мугурусу, — отметил в разговоре с «Известиями» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Это может быть на руку Анастасии, которая сейчас находится в очень хорошей форме. Видно, что она играет в свое удовольствие и может пройти далеко. Ей вполне по силам и турнир выиграть. Конечно, испанка не подарок, но нельзя сказать, что сейчас Гарбинье входит в элиту. Она давно выпала из топ-10.

Медведев не достиг цели

Перед началом AO Даниил Медведев заявил, что мечтает о победе, но удовлетворится и более скромным достижением — выходом в четвертьфинал. Увы, но добраться до топ-8 у четвертой ракетки мира не получилось. В четвертом круге он уступил трехкратному победителю турниров Большого шлема Стэну Вавринке (2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6). Россиянин проиграл шестой из шести пятисетовых матчей в карьере.

— Вавринке удалось использовать все свои сильные стороны, он был активнее, отлично чувствовал игру, — продолжил Виктор Янчук. — Особенно хороши были его выходы к сетке. Швейцарец понимал, что если станет играть только с задней линии, то шансов у него будет мало. Жаль, что у Дани не получилось навязать свою игру. Что касается его очередного поражения в пятом сете, то не стоит всё списывать на психологию. Мне показалось, что он не в оптимальных физических кондициях, поэтому и совершил так много ошибок в решающей партии.

34-летний Вавринка, после операций на коленях в 2017-м еще не возвращавшийся в топ-10, вышел в четвертьфинал на третьем из четырех последних «Шлемов» и сыграет с Александром Зверевым. Таким образом, Даниил Медведев, финалист US Open, защитил прошлогодний мельбурнский результат, но в рейтинге ATP по итогам турнира опустится на пятое место.

Конец победной серии

После поражения Медведева последним представителем от России в мужской сетке турнира оставался Андрей Рублев. Он встречался с седьмым сеянным — Александром Зверевым. Рублев подошел к матчу с впечатляющей победной серией из 15 игр подряд. Увы, но продлить ее не получилось.

Рублеву вновь не удалось выиграть у немца ни единого сета (предыдущие три очные встречи также закончились сухой победой Зверева). Саша очень хорошо подавал — сделал 11 эйсов и выиграл 91% очков на первом мяче. Он отдал за матч всего 12 очков в геймах, в которых подавал сам. При этом немец сделал по брейку в каждой из партий, и этого оказалось достаточно, чтобы всего за 1 час 37 минут одержать победу — 6:4, 6:4, 6:4.

— Объективно у Зверева было больше сил, плюс он максимально хорошо подготовился к сопернику, — заключил Андрей Чесноков. — У него острее подача, удары были значительно сильнее. К тому же не забывайте, что Саша давно в элите, выигрывал итоговый турнир ATP. Рублев же только возвращает былые позиции и вполне может занести себе в актив выступление на AO. Четвертый круг — достойный результат, учитывая, какое количество матчей он провел с начала года.

Помимо Зверева и Вавринки другие четвертьфинальные пары составили: Рафаэль Надаль — Доминик Тим, Роджер Федерер — Теннис Сандгрен и Новак Джокович — Милош Раонич.