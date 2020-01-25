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Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Матч состоялся 25 января и продлился 2 часа 25 минут. 28-летняя россиянка завершила встречу победой на двух тай-брейках (7:6, 7:6). По ходу матча Павлюченкова совершила 11 двойных ошибок и пять раз подала на вылет.

В следующем круге турнира Большого шлема российская спортсменка сыграет с бывшей первой ракеткой мира немкой Ангелик Кербер.

24 января бывшая первая ракетка датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру после поражения в третьем круге Australian Open.

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