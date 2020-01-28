Джокович вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадского спортсмена Милоша Раонича в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Australian Open и вышел в полуфинал. Об этом во вторник, 28 января, пишет телеканал RT.

Встреча длилась 2 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 в пользу действующего чемпиона турнира.

В полуфинале сербу предстоит встретиться с третьей ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером, победившим американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

27 января сообщалось, что австрийский теннисист Доминик Тим впервые вышел в четвертьфинал Australian Open.