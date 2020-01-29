Европейский авиарегулятор отозвал запрет на полеты над Ираном и Ираком

Агентство ЕС по авиабезопасности (EASA) отозвало рекомендации авиакомпаниям отказаться от коммерческих полетов над Ираном и Ираком. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

При этом некоторые ограничения продолжают действовать. Так, над Ираном всё еще не рекомендуется летать на высоте ниже 25 тыс. футов (7,62 км), а над Ираком разрешены полеты только по двум специальным воздушным коридорам.

Ограничения на полеты над Ираком введено в связи с обострением ситуации в Персидском заливе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Полеты над Ираном ограничили после того, как утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате авиакатастрофы погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров.