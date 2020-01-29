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Более половины россиян не сталкивались с контрафактной продукцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более половины россиян не видели и не покупали контрафактную продукцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации 29 января.

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«Практически каждый второй россиянин — 43% — сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% покупали такую продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже», — говорится в сообщении.

О введении в России системы маркировки некоторых товаров, которая позволит отследить путь продукции от производителя до продавца, слышали 76% опрошенных. 73% россиян положительно относятся к этой инициативе.

По мнению 55% респондентов, в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары. Также россияне считают, что нужно использовать маркировку на продуктах питания (47%), молочной продукции (23%), товарах и продуктах для детей (18%), на алкоголе (17%), на мясной и рыбной продукции (14%).

Три четверти россиян заявили, что готовы установить приложение «Честный знак» для того, чтобы проверить товар. 47% опрошенных считают, что введение маркировки поспособствует снижению количества нелегальной продукции, 58% и 59% соответственно полагают, что это повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями.

«Большинство респондентов — 92% — считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, 94% также поддерживает ответственность для государственных органов, допустивших производство или продажу нелегальной продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов», — сообщили в ВЦИОМе.

1 марта 2019 года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий. 1 декабря 2019 года стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин, а также некоторых предметов одежды и поcтельного белья. С 1 июня аналогичные требования станут обязательными для готовой молочной продукции, с 1 июля — для лекарств,

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