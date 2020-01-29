Песков прокомментировал инициативу о введении термина «верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина «президент» на «верховный правитель» новая, в ходе работы над поправками в Основной закон поступает идей много, не все из них будут приняты, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе работы комиссии по поправкам в Основной закон поступает много предложений.

«В этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то [предложения] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что на данный момент «всё идет в режиме дискуссии».

Песков добавил, что президент России Владимир Путин «ничего не думает по этому поводу», так как инициатива новая.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который является сопредседателем группы по внесению поправок в Конституцию, рассказал о предложении переименовать президента в верховного правителя. По его словам, всего было внесено более 700 предложений, отмечает «Вести.ру».

Внести изменения в Конституцию предложил Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 представителей из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму 20 января.