В Госдуме допустили внесение правок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил внесения поправок в преамбулу Основного закона. Об этом 28 января пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в рабочую группу уже начали поступать предложения по изменению преамбулы Конституции РФ, пишет «Газета.ру».

Так, сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева предложила закрепить в преамбуле Конституции противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти. А член Совета Федерации Алексей Пушков высказал предложение закрепить конституционный статус России как державы — победительницы во Второй мировой войне.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 представителей из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму 20 января.

Преамбула Конституции — вступление к Основному закону России, которое выражает волю народа.