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В Госдуме раскрыли алгоритм принятия поправок в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проект закона по внесению поправок в Конституцию России состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал 25 января в интервью «Российской газете» сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников.

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«Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет в том числе процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже», — уточнил чиновник.

Крашенинников уточнил, что второй блок вступит в силу только после принятия и опубликования закона. А сами поправки к Конституции будут введены или не введены исключительно по итогам общероссийского голосования.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию России не будет простой формальностью.

В рабочую группу по подготовке поправок вошли 75 человек: политики, законодатели, ученые и общественные деятели. Сопредседателями были назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, академик РАН Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию во время обращения с посланием к Федеральному собранию. За каждую из инициатив он предложил проголосовать гражданам России и поручил разработать формат голосования. По словам источников, оно может состояться до мая этого года.

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