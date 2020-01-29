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Авандюна на Балтийской косе оказалась разрушена до границы с Польшей

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Авандюна на Балтийской косе в Калининградской области оказалась почти разрушена на всем протяжении вплоть до границы с Польшей. Об этом на общественных слушаниях заявила историк, краевед Валерия Надымова. Слушания были посвящены вопросу придания полуострову статуса особо охраняемой природной территории.

По словам эксперта, которые приводит Калининград.Ru, авандюну разрушают туристы, которые активно катаются по пляжам на джипах. Проблема усугубляется тем, что поврежденные участки размываются, приводя к разрушению авандюны.

В 2019 году полуостров посетили почти 70 тыс. туристов. После них остаются горы мусора, вырубаются леса, происходят пожары, уничтожающие поверхностный слой почвы, отметила Надымова.

В правительстве Калининградской области неоднократно заявляли о планах создания нацпарка на территории Балтийской косы. Особый статус территории будет накладывать ограничения на пребывание там.

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