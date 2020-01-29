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Четыре человека погибли в ДТП в Мурманской области

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В Мурманской области столкнулись «Газель» и легковая иномарка. Погибли четыре человека, еще один человек получил травмы.

По сообщению единой диспетчерской службы Кольского района, авария произошла на 12-км трассы Мишуково–Снежногорск. Столкнулись «Газель» и Skoda Fabia.

Погибли четыре человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. Информация о погибших уточняется, пишет ИА «Би-порт».

На месте работают дежурные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

28 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Воронежской области. На трассе Москва–Астрахань столкнулись «Лада» и грузовой «ГАЗ». Погибли водитель и трое пассажиров легковушки. Все они были жителями Дагестана.

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