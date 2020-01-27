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В Пермском крае возбудили дело после ДТП с автобусом

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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Пермском крае. Об этом 27 января сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, пишет RT.

Авария с участием трех транспортных средств произошла утром 26 января в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги М-7 «Волга». Столкнулись легковушка, «Газель» и пассажирский автобус, который ехал по маршруту Пермь–Чайковский. В результате аварии пострадали 15 человек, включая одного ребенка. В МВД по региону сообщили, что возможным виновником аварии является водитель автобуса.

По имеющимся данным, водитель автобуса «КАвЗ» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в другое транспортное средство, пишет «Федеральное агентство новостей». 26 января сообщалось, что попавший в ДТП под Пермью автобус проходил предрейсовый осмотр.

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