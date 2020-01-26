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В МВД назвали виновника ДТП в Пермском крае

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Авария на трассе в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, по предварительным данным, произошла по вине водителя автобуса. Об этом в воскресенье, 26 января, ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель автобуса КАВЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai (грузовой). (В ДТП попал) рейсовый автобус, по нашей информации, (следовавший по маршруту) Пермь–Чайковский», — приводит агентство слова собеседника.

Утром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский.

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