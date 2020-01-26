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ДТП с участием трех транспортных средств произошло в Пермском крае

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Фото: РЕН ТВ
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Сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на участке на 414-м км автодороги «М-7 Волга» в Нытвенском городском округе Пермского края поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье, 26 января, в 07:00 (мск). Об этом говорится на сайте управления МЧС России по Пермскому краю.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Три человека были спасены сотрудниками пожарной службы и переданы фельдшерам скорой помощи.

Для спасения пострадавших привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.

Другая информация не приводится.

25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и два получили травмы.

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