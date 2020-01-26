Один человек погиб из-за столкновения автобуса с автомобилем в Нижнем Новгороде

Автобус перевернулся в Нижнем Новгороде после столкновения с иномаркой, водитель автомобиля погиб, а его пассажир получил травмы. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, в результате чего тот опрокинулся. Водитель иномарки погиб, ее пассажир обратился за медицинской помощью. Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались», — говорится в заявлении.

Производится доследственная проверка.

Утром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. По данным РЕН-ТВ, число пострадавших в аварии составило 15.