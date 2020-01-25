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Ребенок погиб в ДТП в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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11-летняя девочка погибла в результате аварии в Калининграде, ее мать госпитализирована, сообщила в субботу, 25 января, руководитель пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

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По предварительной версии следствия, в 18:25 по местному времени (19:25 мск) в районе дома № 229 на проспекте Победы 32-летний водитель Audi совершил наезд на женщину и ее 11-летнюю дочь, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Женщина получила телесные повреждения и доставлена в больницу», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Следователи и эксперты уже осмотрели место происшествия.

24 января в Челябинске столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Женщину и ребенка, которые находились в салоне общественного транспорта, ранило осколками.

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