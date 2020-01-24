Женщину и ребенка ранило осколками в ДТП с трамваем в Челябинске

В Челябинске столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Женщину и ребенка, которые находились в салоне общественного транспорта, ранило осколками.

Авария произошла днем в четверг, 23 января, на шоссе Металлургов, между улицами Сталеварова и Монтажников. Трамвай направлялся в сторону завода ЧМК, пишет сайт 1obl.ru.

Как сообщила пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина, в момент движения трамвая самосвал начал сдавать назад и врезался в общественный транспорт. Находившиеся в салоне женщина и ребенок получили порезы от разбившегося стекла, от госпитализации они отказались.

По словам родственников пострадавших, женщина получила ссадины, а у ребенка диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. Всего в момент столкновения в трамвае находилось около 15 человек, из которых двое — дети.

Из-за аварии трамвай простоял на путях два часа. Виновнику ДТП предстоит ответить за произошедшее, а также возместить ущерб транспортному предприятию за испорченный трамвай и простой.

Утром 24 января один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле.