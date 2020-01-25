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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

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Фото: соцсети
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В Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной Daewoo Nexia. В результате ДТП два человека погибли и два получили травмы.

Авария произошла на трассе Самара — Большая Черниговка, недалеко от границы с Казахстаном. Грузовик ехал со стороны Казахстана и врезался в следовавшую ему навстречу легковушку, передает ТАСС. Причины столкновения выясняется.

Погибшие — водитель и пассажир Nexia, пострадавшие — пассажиры той же машины. Известно, что они госпитализированы, состояние не уточняется.

24 января в Москве автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с несколькими другими машинами. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля нарушителя и пострадали два человека, в том числе ребенок.

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