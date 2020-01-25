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Четыре человека погибли в результате ДТП в Воронеже

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Четыре человека погибли и два пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Воронеже, передает ТАСС 25 января со ссылкой на заявление пресс-службы областного ГУ МВД.

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«В ДТП на Московском проспекте в Воронеже погибли четыре человека, двое доставлены с травмами в больницу скорой медицинской помощи №1», — отметил представитель пресс-службы.

Также в МВД по Воронежской области уточнили, что авария произошла в пятницу около полуночи.

Водитель «Хендэ i-40» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двумя автомобилями: «Рено Логан» и «Форд Куга».

В результате аварии четыре человека скончались на месте — водитель «Хендэ» и два его пассажира, а также водитель «Рено Логан».

Еще два человека — водитель «Форд Куга» и пассажир «Хендэ» — пострадали, они госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №1 с травмами.

Вечером 24 января на севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, еще двое ранены, один из них — несовершеннолетний. Инцидент произошел в 22:44 на Бутырской улице в районе дома № 84.

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