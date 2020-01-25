Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.

В ДТП также ранены два человека, один из них — несовершеннолетний.

Инцидент произошел в 22:44 на Бутырской улице в районе дома № 84. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-транспортной службы.

24 января в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле один человек скончался и 16 получили травмы.