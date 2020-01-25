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Виновника смертельного ДТП в Москве в 2019 году штрафовали 650 раз

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Фото: facebook.com/Александр Евсин
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Виновник смертельного ДТП в Москве, которjе произошло на Бутырской улице 24 января, имел 650 штрафов за нарушение ПДД в течение последнего года. Среди них в том числе превышение скорости более чем на 60 км/ч и проезд по встречной полосе, рассказал в субботу, 25 января, начальник ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

Авария на Бутырской улице столицы произошла вечером 24 января. Причиной стало нарушение со стороны водителя BMW, украшенного надписью «Отдел борьбы с тишиной», — он выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с несколькими автомобилями, написал Евсин в Facebook. В результате ДТП погибла пассажирка машины, которой управлял виновник происшествия.

Евсин отметил, что большая часть штрафов нарушителя не была оплачена. При этом за десять минут до аварии на Бутырской этот автомобилист ехал по Дмитровскому шоссе на скорости 150 км/ч.

«То, что эта машина длительное время ездила по Москве, — крупная недоработка всех, кто занимается дорожным движением. И ЦОДД. И ГИБДД», — отметил представитель ЦОДД. По его словам, у таких водителей машины нужно изымать «как орудие преступления».

«Таких «стритрейсеров» следует наказывать чрезвычайно строго. А также вести работу с такими водителями до наступления трагедии», — считает он.

ДТП на Бутырской улице произошло в 22:44. Помимо одной погибшей, известно о двоих пострадавших, в том числе ребенке.

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